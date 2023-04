Porchetta e birra prima della partita Così ci si prepara a vivere la festa

Anche la parte più ‘calda’ del tifo bianconero è pronta alla festa. La Viareggio Ultras, che lo scorso 7 ottobre inaugurò la propria sede in via Galvani, organizza un pranzo aperto a tutti gli sportivi. Porchetta e birra, al prezzo di 10 euro, per entrare in clima partita e poi dirigersi, tutti assieme ed attorno alle 15, verso il Marco Polo Sports Center, dove alle 16 è previsto il fischio d’inizio di Viareggio-Atletico Lucca. “Purtroppo l’impianto attuale - specificano gli Ultras - non ci permette di preparare una coreografia degna per l’evento, ma non mancherà di certo l’appoggio alla squadra. Proprio per questo invitiamo anche tutti i tifosi bianconeri a raggiungere l’impianto con un vessillo, sciarpa o bandiera va bene lo stesso”. Al termine dei 90 minuti gli Ultras riapriranno nuovamente la loro sede per una festa in grande stile; festa alla quale è invitata anche la squadra tutta.