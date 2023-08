Auto investe pony, morto. Conducente finisce al pronto soccorso

Pietrasanta (Lucca), 9 agosto 2023 – Brutto incidente avvenuto la notte scorsa a Motrone, una frazione del Comune di Pietrasanta. Nello scontro accaduto intorno alle 2.30, una giovane donna è rimasta ferita e un pony è morto.

Secondo una prima ricostruzione la 31enne, che era alla guida della sua auto, stava transitando in via Aurelia Sud in località Motrone, quando ha perso il controllo dell'auto ed è andata a sbattere contro un cancello di una abitazione. Nell'impatto è deceduto un piccolo pony che si trovava lì, mentre la 31enne si è procurata dei traumi ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in codice giallo. Indagini per capire l'esatta dinamica dell'incidente.