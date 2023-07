Pontile, trovato l’accordo Si chiude la lite con la ditta

Si è concluso con un accordo il lungo contenzioso per i lavori al pontile. La controversia aveva visto il Comune da una parte e la Asso Costruzioni srl dall’altra, a cui nel 2019 era stato affidato il primo lotto dei lavori di consolidamento del pontile. Un intervento per il quale la Asso aveva richiesto 92mila euro, notificando l’atto di citadizione di fronte all’opposizione dell’ente che aveva contestato la mancata esecuzione di alcune opere. Tra perizie e l’intenzione di addivenire ad un accordo per chiudere il contenzioso, è stata accettata dall’amministrazione comunale la bozza di accordo per transare a 66mila euro. A settembre – con differente appalto – tra l’altro ripartiranno i lavori al pontile: si interverrà nuovamente sui piloni restanti e sulla parte della piazza Navari. Presumibilmente a primvare il cantiere sarà concluso. Ma per un contenzioso che si chiude, un altro promette di entrare nel vivo. "Citelium da contratto era tenuta a verniciare tutti i pali colorati dei lampioni della pubblica illuminazione e dei semafori presenti sul territorio – ricorda il delegato ai lavori pubblici Enrico Ghiselli – con due passaggi da effettuare in nove anni. Nel 2025 scadrà il contratto e alcuni non sono mai stati verniciati, altri una sola volta e non ci sarà ovviamente tempo per provvedere alla perfetta esecuzione dell’impegno. E’ mio intendimento approfondire quando prima tutta la questione e avanzare richiesta di rimborso perchè a mio avviso può configurarsi il danno erariale".

Francesca Navari