Ponterosso è in festa Si celebra il patrono

La frazione di Ponterosso è pronta a tuffarsi nelle celebrazioni per il patrono San Bartolomeo, a cui è intitolata la parrocchia. La festa è in agenda stasera e domani grazie all’iniziativa organizzata dalla parrocchia e dal comitato “Ponterosso nel cuore”, con il patrocinio del Comune. Il momento clou si terrà stasera alle 20,30 con la processione arricchita dalla rievocazione storica in omaggio al patrono. Il corteo partirà dalla chiesa, dove farà ritorno al termine di un percorso lungo le vie della frazione. Un antico carro in legno, trainato da cavalli bianchi, trasporterà la statua di San Bartolomeo apostolo alla presenza di parrocchiani, associazioni, istituzioni e autorità religiose, oltre alla Filarmonica di Capezzano Monte, il coro della parrocchia, i bambini che hanno ricevuto la comunione e figuranti in abiti d’epoca. La festa rievoca l’antico borgo di Brancagliana, nato intorno alla chiesa, la cui esistenza è attestata fin dal 1200. Le celebrazioni si concluderanno domani con la messa solenne officiata alle 18,30.