Pontaranci, la provinciale è piena di “trappole“

Scherzi del destino: mentre i cittadini di Pontaranci indicano le buche e gli avallamenti che da anni affliggono la provinciale Vallecchia, uno di loro passa in bicicletta e manca poco perde l’equilibrio come capitato tante volte ad altre persone. L’istantanea perfetta – ma in negativo – di una protesta che vede Nazzareno Petrucci parlare a nome del popoloso quartiere. "Questa è una strada trafficatissima – racconta – in particolare dai camion, che oltre a rovinarla con il loro transito fanno anche tremare le case, dando la sensazione di un terremoto, anche perché le case lato mare sono più basse rispetto alla strada e sentono maggiormente le vibrazioni. Ci vogliono più manutenzione e attenzione: tra il bar ’Romano’ e la rotonda a nord è pieno di buche, soprattutto sulla corsia lato monti. Un tormento per le sospensioni delle macchine e un pericolo per le bici. Andrebbe trovata una soluzione anche per l’incrocio con via Volturno – aggiunge – visto che solo mercoledì c’è stato un incidente e ne sono stati sfiorati altri due".

Altri cittadini fanno notare, infine, che il Rio Pontaranci, che scende dai monti costeggiando “Romano“ ed è attualmenrte secco, andrebbe abbassato dal Consorzio di bonifica visto che in caso di piena l’arco del ponticello sarebbe insufficiente.

d.m.