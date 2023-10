Polo scolastico, via alle demolizioni. Ma sul progetto scoppia la bagarre. Pd: "Si doveva partire quest’estate"

Il percorso che porterà alla nascita del polo scolastico di Tonfano, su cui ieri abbiamo riportato le rimostranze dei genitori all’incontro avuto martedì con il Comune, si arricchisce di date e novità. La demolizione delle ex scuole elementari “Bibolotti“, lato via Catalani – prima delle tre fasi del cantiere, che terminerà a marzo 2026 – prenderà il via lunedì e a regola, tra tutto, durerà circa tre settimane. La novità, invece, è che lo storico portale in marmo sarà recuperato per lasciare una traccia del passato a memoria dell’edificio che ha visto crescere tanti tonfanini. Ma l’intervento viene preceduto da una sarabanda di polemiche, come quella del Pd che accusa il Comune di gravi ritardi. "L’amministrazione dimostra di non essere all’altezza – scrive la segretaria comunale Claudia Dinelli – sia per i problemi che in fase di progettazione hanno ritardato l’affidamento dei lavori sia per l’assenza di rassicurazioni da parte della giunta all’incontro di martedì con docenti e genitori. Quest’ultimi sono preoccupati anche perché a gennaio partono le iscrizioni per il 2023-2024 e ancora non sanno nulla in merito alle soluzioni alternative per la didattica. Quanto alla demolizione delle ’Bibolotti’, l’appalto risale a diverso tempo fa: perché non è stata fatta quest’estate, evitando rumori e disagi alla scuola? I genitori non vogliono rinunciare a palestre, mense o laboratori".

La prima replica arriva dal vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani: "Martedì ci è stata presentata per la prima volta, da alcuni genitori, la richiesta di spostare in altra sede i ragazzi durante i lavori. Questa proposta deve essere condivisa da più famiglie, ma ho già dato mandato all’ufficio scuola di compiere una ricognizione per capire di quanti alunni e ragionare sulla soluzione migliore". L’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci garantisce invece sulla sicurezza: "Tutti insieme vedremo nascere un edificio nuovo, efficiente e moderno. I nostri tecnici hanno rassicurato le famiglie su cautele e modalità operative per ridurre al minimo l’impatto di rumori e dispersione polveri. Stiamo già monitorando l’edificio esistente e a maggior ragione lo faremo a lavori in corso per la massima tutela della sicurezza e della tranquillità dei ragazzi, delle loro famiglie e di tutto il personale che lavora nella scuola".