Polo scolastico, finalmente si parte. Ma è rebus sicurezza e logistica. Le mamme: "Portiamo i figli altrove"

Tre anni di lavori da novembre 2023 a marzo 2026, cantiere suddiviso in tre fasi: il polo scolastico di Tonfano finalmente ingrana la prima. Ma è corsa contro il tempo per trovare una soluzione alternativa che salvi la didattica durante i lavori e tenga a bada le famiglie che per protesta potrebbero iscrivere i propri figli altrove l’anno prossimo. Sono i temi discussi martedì all’incontro convocato dal Comune per illustrare il progetto, già finanziato dal Pnrr per oltre 6 milioni di euro, con un nuovo edificio a “elle“ al posto del complesso che oggi ospita le elementari “Bibolotti“ e le medie “Santini“, a cui si aggiungeranno le elementari “Mancini“ della Quadrellara. Il cantiere verrà suddiviso in tre fasi, a partire dalla demolizione delle vecchie “Bibolotti“, lato via Catalani, attesa ai primi di novembre per un totale di tre settimane. Le altre due fasi verranno concordate tra Comune e ditta a metà novembre e riguarderanno la costruzione del primo blocco lato mare e la demolizione e ricostruzione di quello lato monti.

Sono due, però i problemi sollevati da alcuni genitori: la sicurezza e la didattica. La prima questione è per gli scavi lato mare, considerati troppo vicini alla zona lato monti (solo 10-15 metri) e con il rischio che le vibrazioni peggiorino la statiticità dell’edificio, dove ci sono diversi “cristi“ che sorreggono il primo piano, problema staticità. La seconda riguarda la fase in cui sarà demolita la parte lato monti, che ospita poco più di 200 alunni (5 classi elementari e 6 medie): dove sarà fatta la didattica? Le due alternative sono lo smistamento degli alunni in altri plessi del territorio o l’installazione a Tonfano di moduli prefabbricati nei terreni lato monti e lato sud per allestire anche laboratori, palestra e mense. In mancanza di chiarezza alcuni genitori iscriveranno i figli altrove. "Il Comune – interviene il dirigente scolastico Luca Di Martino – non ha un plesso in cui sistemare tutti gli alunni a settembre 2024, quando sarà demolita la parte lato monti. Ma avremo una risposta tra circa una settimana. Ho chiesto precise garanzie per la sicurezza e per i rumori: sarà utile predisporre una zona-cuscinetto per attutire il diagio. Ho anche proposto, nelle giornate più rumorose, di chiudere la scuole e recuperare il sabato. L’importante è la comunicazione, i genitori devono sentirsi parte integrante del progetto".