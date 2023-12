Polo Don Lazzeri-Stagi. Il cantiere è partito

Quello di ieri, per le scuole superiori cittadine, è stato un giorno storico. Dopo secoli di progetti, discussioni e occupazioni da parte degli studenti, al liceo artistico Stagi è partito il cantiere che darà vita, entro il 2026, al polo scolastico Don Lazzeri-Stagi, accorpando l’istituto tecnico e quello artistico con un maxi-investimento di quasi 19,3 milioni di euro. Alla simbolica posa del primo mattone c’erano il presidente della Provincia Luca Menesini, il suo vice Nicola Conti, il dirigente dell’ufficio edilizia scolastica della Provincia Fabrizio Mechini, i tecnici di Palazzo Ducale e la ditta “Manelli“.

"Sarà una scuola avveniristica – dice Menesini – che metterà insieme le moderne esigenze della didattica con la funzionalità, il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente, grazie anche all’utilizzo di materiali eco-compatibili". Conti ha invece sottolineato come il polo si calerà perfettamente nel contesto artistico e culturale di Pietrasanta: "Sarà un luogo a disposizione della città in cui organizzare mostre, convegni, conferenze e molto altro". Assente per motivi personali, il dirigente scolastico Germano Cipolletta ringrazia la Provincia, il sindaco Alberto Giovannetti, la ditta, alunni, famiglie, docenti e personale Ata: "Insieme stiamo plasmando il futuro dell’istruzione nella nostra comunità". Ma incombe l’allarme lanciato dalla Cgil Lucca, che contesta il programma di ridimensionamento scolastico in via di approvazione da parte della Regione: "Dei 15 istituti a rischio accorpamento ce ne sono 5 nella nostra provincia, incluso il comprensivo di Stazzema e il Don Lazzeri-Stagi. Quest’ultimo è l’unico istituto superiore di Pietrasanta, città che vive d’arte: perché avviare un mega progetto di ristrutturazione e poi sopprimerlo nell’autonomia?".

d.m.