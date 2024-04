Polo commerciale. Cerca commesse

6 ADDETTI/E ALLA VENDITA CENTRO COMMERCIALE

Centro Commerciale MareMonti ricerca Addette/i alla vendita. L’offerta è rivolta sia a lavoratori/trici con esperienza, che a giovani in età di apprendistato (età 18-29 anni). L’orario è part time. Indispensabile la disponibilità a lavorare su turni (nell’arco temporale 9-21) e nei giorni prefestivi/festivi. E’ gradita la capacità di utilizzo dei principali sistemi informativi e conoscenza inglese livello B1/B2. Presentarsi, con il proprio CV al Centro per l’Impiego di Massa – V.le Stazione 65 – venerdì 12 aprile, dalle 9 alle 13, o candidarsi attraverso il Portale Toscana Lavoro.

AUSILIARI DEL TRAFFICO A PIETRASANTA

Pietrasanta sviluppo ha indetto una selezione pubblica per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’eventuale assunzione di addetti “ausiliari della sosta/traffico” Livello IV del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei Servizi e successivi accordi –commercio-terziario-confcommercio, –.

La graduatoria sarà utilizzata per l’assunzione degli addetti ausiliari del traffico/della sosta con contratto parziale e determinato per la stagione estiva e per l’assunzione di addetti ausiliari del traffico/della sosta per la copertura di eventuali fabbisogni futuri La domanda entro e non oltre le 12 del giorno 10/4/2024. Modulistica al link https://www.pietrasantasviluppo.it

AUSILIARI DEL TRAFFICO AL FORTE

Azienda Multiservizi Forte dei Marmi. Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione, a tempo indeterminato e parziale, di lavoratori con qualifica di ausiliario del traffico, livello c1, CCNL Autorimesse e noleggio automezzi. Scadenza 15/04/2024