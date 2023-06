Pollino, la lotta infinita dei residenti "Da 40 anni sommersi dai rifiuti"

di Daniele Masseglia

È destino per il Pollino che la parola “fine“ sugli impianti legati ai rifiuti venga rimandata alle calende greche. Riprononendo di conseguenza le battaglie dei residenti che mezzo secolo fa avevano scelto quella zona agricola per la sua amenità. In base agli annunci ufficiali, il primo slittamento riguarda la chiusura e il trasferimento dell’impianto delle Colmate, gestito da Ersu, con la prospettiva del 2024 che nel migliore dei casi si trasformerà in 2025. Il secondo è legato invece alla demolizione e bonifica dell’ex inceneritore di Falascaia, in agenda nell’estate 2023, cioè in questo periodo, ma per il nero su bianco ci vorrà ancora qualche mese, senza una data precisa da poter fissare.

Capitolo Ersu: alle Colmate ogni anno vengono stoccate 24mila tonnellate di rifiuti, di cui 23mila per organico e ingombranti, mentre il resto (carta, cartone e così via) è già stato portato via o verrà trasferito a breve a Pioppogatto. L’anno scorso il gestore aveva pronosticato la scadenza del 2024 per chiudere tutto, ma difficilmente andrà così. "Lo scacchiere si è ampliato – spiega il direttore Walter Bresciani Gatti – in quanto ora vanno coniugati il piano industriale del gestore unico Retiambiente e il nostro. Il che offre più opportunità ma anche più vincoli. Pertanto posso dire che l’idea è portare l’organico al Cermec di Massa e gli ingombranti a Pisa, ma entrambi gli impianti vanno ancora realizzati. Non solo: Retiambiente nel frattempo potrebbe decidere altre sedi. Vedremo". Stesso discorso per la demolizione dell’ex inceneritore, con il sindaco nonché presidente del Consorzio ambiente Versilia Alberto Giovannetti che in campagna elettorale parlò di estate 2023: "Stiamo trattando con diverse ditte. I cittadini stiano tranquilli, l’operazione sarà fatta ed è prevista dai piani urbanistici".

Annunci di fronte ai quali l’Associazione tutela ambientale della Versilia torna alla carica per pretendere più certezza e chiarezza. "Noi cittadini – dice la portavoce Daniela Bertolucci – cosa dobbiamo pensare? Ci sono ordinanze, determine e atti ufficiali di Ersu che prevedono degli impegni. Possibile che per il pubblico è tutto in deroga mentre le leggi si applicano solo per i privati? Senza contare la promessa del sindaco di demolire l’inceneritore quest’estate. Non staremo con le mani in mano e ci rivolgeremo a chi di dovere. È oltre 40 anni che subiamo gli impianti, non vogliamo più promesse. Se parlano di bonifica vuol dire che c’è un pericolo. Non si cambiano così le carte in tavola, pretendiamo la massima trasparenza".