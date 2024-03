Pollino, il Comune avvia le verifiche: "Chi ha scattato le foto ai bimbi?". Bresciani ringrazia le famiglie

Mentre il tam-tam tra i genitori è incessante e va avanti ormai da quattro giorni, il Comune annuncia di aver avviato verifiche dopo il caso del misterioso fotografo avvistato da alunni e maestre in via Pontenuovo con l’obiettivo puntato sulle scuole elementari “Alessio Ricci“ del Pollino. Il fatto, come abbiamo già riportato nell’edizione di domenica, è avvenuto venerdì tra le 13,30 e le 14,30 durante la pausa post-pranzo, anche se le versioni continuano a non combaciare. Da una parte i bambini che sostengono di aver visto l’uomo – alto, pelato e con un giacchetto rosso – appoggiato alla ringhiera vicino alle siepi mentre fotografava gli alunni intenti a giocare. Dall’altra chi si dice sicuro di averlo visto invece al di là del fosso, lato monti, posizione che consente di riprendere solo l’edificio e non i bambini in giardino.

"Chi lavora nei nostri plessi scolastici, dai dirigenti al corpo docente – interviene il vice sindaco e assessore pubblica istruzione Francesca Bresciani – ha le competenze e capacità necessarie a riconoscere ogni situazione di potenziale rischio per i ragazzi e agire di conseguenza, per la loro sicurezza. Tuttavia sappiamo bene che, quando si parla di bambini, la sensibilità è e deve essere ancora più alta. Ringrazio quindi i genitori che mi hanno subito informata dell’episodio di venerdì e mi hanno consentito di avviare una serie di verifiche con tutti gli uffici del Comune, tuttora in corso, di cui riferirò l’esito non appena saranno concluse. Un canale diretto che ho apprezzato molto e che, spero, possa diventare una prassi per affrontare, insieme, ogni preoccupazione inerente la sicurezza nelle nostre scuole, senza allarmismi ma con la dovuta attenzione".

Per un problema in via di risoluzione, un altro invece viene sollevato dai genitori preoccupati per ciò che accade all’esterno delle elementari “Ricci“. Ossia il mancato rispetto, da parte di troppi automobilisti, del senso unico nord-sud istituito all’orario di ingresso e uscita da scuola (8-9 e 16-17, escluso sabato e festivi) nel tratto di via Pontenuovo compreso tra il ponticello dopo Ersu e quello della "Capannina del Pollino". "È questione di pochi minuti – scrivono – basta solo aspettare. Invece passano, anche a forte velocità, mettendo in pericolo noi e i bimbi. Ci vorrebbero più pattuglie prima che succeda qualcosa di grave".