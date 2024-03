Pollino Fotografa i bimbi delle elementari, mistero

Tutti si stanno augurando che si tratti solo di un malinteso e niente di più. Ma ci sono alcune famiglie che da un paio di giorni pretendono una risposta e una spiegazione all’episodio accaduto venerdì all’ora di pranzo all’esterno delle scuole elementari “Alessio Ricci“ del Pollino. Vogliono sapere chi era quell’uomo, alto, pelato e con un giacchetto rosso, che aveva in mano una macchina fotografica puntata verso il plesso, salvo poi andarsene quando è stato visto da alcuni bimbi.

Il fatto è avvenuto tra le 13,30 e le 14,30, orario in cui gli alunni giocano in giardino dopo aver pranzato. Le versioni sono contrastanti: alcune bimbe di quinta assicurano che l’uomo era appoggiato alla ringhiera, vicino alle siepi, e abbia scattato foto a ripetizione (con il flash), mentre il personale del plesso assicura che in realtà si trovasse al di là del fosso, lato monti, e che pertanto da quella posizione abbia potuto inquadrare solo l’edificio e non i bimbi. Ci sarà sicuramente un seguito, con il responsabile del plesso che domani contatterà il Comune per capire se quell’uomo fosse un operaio, più una segnalazione che verrà fatta alle forze dell’ordine. Anche l’amministrazione comunale, subito informata dei fatti, farà i suoi passi insieme agli uffici in modo da andare a fondo a questo misterioso episodio.

d.m.