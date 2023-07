“Ha picchiato un uomo a Viareggio”. Politico denunciato, ma era uno scambio di persona: prosciolto

San Marino, 24 luglio 2023 – L’accusa era pesante: aver picchiato selvaggiamente un uomo a Viareggio. Ma alla fine il ministro sammarinese Federico Pedini Amati è riuscito a dimostrare quello che ha sempre sostenuto: "quel giorno a Viareggio proprio non c’ero". Tanto che adesso la procura di Lucca ha chiesto l’archiviazione per "infondatezza della notizia di reato". Una vera e propria odissea per il segretario di Stato al turismo che nei giorni scorsi ha rotto pubblicamente il silenzio sulla vicenda che l’ha visto involontario protagonista.

“Sono indagato – aveva detto nel Parlamento sammarinese – per lesioni colpose relativamente a un fatto accaduto il 21 agosto del 2022 a Viareggio. Ma a Viareggio quel giorno nel quale mi viene imputato di aver malmenato una persona, io non c’ero. Ero, per impegni istituzionali, a La Verna insieme ai frati del convento in visita ufficiale". Stando alla rogatoria che la Procura di Lucca ha inviato al Tribunale di San Marino per chiedere assistenza giudiziaria, il Segretario Pedini Amati era infatti accusato di aver malmenato un cittadino italiano di origine straniera. "Ripeto, non mi trovavo lì. Chiederò i tabulati telefonici per localizzare me e i miei familiari in quei giorni e anche nei giorni precedenti. Dimostrerò la mia assoluta estraneità a questa vicenda che ha davvero dell’incredibile"

La svolta c’è stata con la richiesta di archiviazione del pm di Lucca che ha fatto tirare un sospiro di sollievo al politico. "Le indagini compiute – dicono gli avvocati Alessandro Petrillo ed Eleonora Rossini – hanno escluso in maniera categorica il coinvolgimento del Segretario Pedini Amati nella vicenda. E, per di più, l’indagine ha accertato che i veri protagonisti dell’episodio sono stati identificati". Ma la vicenda non pare concludersi qui, visto che Pedini Amati già annuncia denuncia per calunnia verso alcuni soggetti. "Andrò fino a fondo per vederci chiaro – dice – anche se un’idea già me la sono fatta. Questa faccenda ha dell’incredibile. E’ vero che per fortuna si sta risolvendo nel migliore dei modi e anche in tempi rapidi, ma è pur sempre vero che un danno, e non da poco, io l’ho subito. Non posso passarci sopra".

Fra.Na.