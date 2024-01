Politica in fermento. Il dilemma di 2 consiglieri. Lasciare o meno l’aula

VIAREGGIO

Se pensate ad uno scherzo. Beh siamo ancora lontani al Primo d’aprile. Di certo è che domani è la Befana. E quindi, se proprio, dovete avere un retropensiero potrete decidere se leggere le notizie che troverete nelle prossime righe come la consegna del ’’carbone’’ che l’anziana che vola sulla scopa metteva nelle calze dei discoli oppure come un regalo inaspettato.

Di certo un piccolo ’’terremoto’’ nelle stanze della politica cittadina. Per ragioni prettamente personali, infatti, due consiglieri comunali di Viareggio starebbero meditando di lasciare il loro posto all’interno dell’assemblea cittadina. Un pensiero che per qualcuno sarebbe qualcosa di più concreto tanto da averlo confidato agli amici più stretti, pensando che la cosa restasse confinata a poche orecchie. Ma la politica ai tempi dei social e delle chat non riesce più a mantenere i segreti. Anzi. Se ne autoalimenta. Anche quando hanno nomi altisonanti come Resilienza, quella che raggruppa un manipolo di dem viareggini. Ecco, così, che tra brindisi alle bollicine (comprese quelle dell’acqua frizzante per gli astemi) e una fetta di panettone le voci hanno iniziato a circolare. Scatenando una ridda di ipotesi, soprattutto, tra gli aspiranti nuovi consiglieri. Ma non corriamo troppo. Prima vediamo di capire chi sono i due attuali rappresentanti dei viareggini nell’assemblea di Piazza Nieri e Paolini che stanno ’’meditando’’ il possibile passo indietro. Sono entrambi dell’opposizione, seppur su versanti opposti. La prima è la consigliera Barbara Paci, già candidata sindaco nel 2020 a capo di una lista civica e poi confluita nel gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Il secondo, invece, è Filippo Ciucci che fa parte del gruppo del Partito Democratico di cui è anche segretario comunale. Ora i due si trincerano dietro un fermo no comment.

Ma, come detto, nei palazzi (anche se forse basta un mezzanino) della politica è già scattato il toto-nomi per la successione in consiglio. La prima dei non eletti nelle liste del Pd è Silvia Cirri (a seguire subito dopo Andrea Strambi) che potrebbe quindi sostituire Ciucci, se quest’ultimo facesse un passo indietro. Mentre nel caso che Barbara Paci desse davvero le dimissioni a succederle sarebbe Barbara Canova che è la prima dei non eletti nelle liste della Lega. Paci, infatti, è stata eletta come candidata sindaco e in caso di dimissioni il suo posto viene riconteggiato e secondo i calcoli spetta appunto alla Lega.

Poi, magari, la ragion di partito prevale e sia Ciucci che Paci restano dove sono. In fondo anche questa è resilienza..

Red.Via.