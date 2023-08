Polemiche e stellette In tour con il libro Prima tappa la Versilia

(Lucca)

C’è l’imprenditrice milanese che si sfila gli occhiali da sole e si lascia andare a un sincero ed enigmatico "Ma va’, proprio qui da noi?". Poco più avanti, sotto l’ombrellone, un industriale locale storce il naso e si domanda se un evento del genere non porti con sé anche contestazioni e camionette di polizia. Ma la maggior parte dei clienti del bagno Biondetti, a due passi da celebri discoteche come la Bussola e il Seven Apples che hanno fatto la storia della Versilia, ritiene che sia giusto ascoltare di persona colui che da giorni sta dividendo l’opinione pubblica.

Lo stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta è stato scelto infatti dal generale dell’Esercito Roberto Vannacci come prima tappa del tour per la presentazione del libro-invettiva Il mondo al contrario. L’incontro è già stato fissato per il 9 settembre alle 18.30 con l’organizzazione a cura di Artitaly di Massimiliano Simoni, ex sottufficale paracadutista livornese, da tempo pietrasantino d’adozione, nonché candidato sindaco per Fratelli d’Italia alle comunali di Pietrasanta dello scorso maggio. Ma soprattutto amico di lunga data di Giacomo Menici, titolare del bagno Biondetti e dell’attiguo locale Vienna Luce. Offrendo così alla Versilia la possibilità di finire sotto i riflettori nazionali, anche a stagione ormai conclusa, e di accogliere ancora una volta centinaia di persone per un evento che inevitabilmente farà parlare di sé. "Sono onorato del fatto che la mia struttura sia stata scelta per la prima nazionale del libro. Ho accolto la proposta di buon grado – confessa Menici – perché stiamo parlando del generale del nostro Esercito. A differenza di quelle librerie che si rifiutano di vendere il libro di Vannacci, è invece un onore dar voce alle opinioni più disparate. Prima di giudicarli, i libri vanno letti. L’interlocuzione con l’autore è un’ulteriore occasione di ascolto, chiarimento e discussione costruttiva, aperta anche alle critiche. Vannacci ha il diritto di illustrare il proprio messaggio, poi ognuno trarrà le proprie conclusioni. È un privilegio essere scelti come luogo di scambio di opinioni".

I clienti del Biondetti si sono già segnati l’evento sul calendario. Come Angela Bettazzi, della provincia di Prato: "Sarà l’occasione buona per capire la genesi del libro e ascoltarla direttamente dalla fonte ufficiale, al di là di essere d’accordo o meno. Ascoltare non costa nulla". Con Simoni che nel frattempo si spinge ancora più in là e sogna Vannacci in Parlamento: "Mi piacerebbe vederlo entrare in politica, secondo me potrebbe dare molto al Paese. Lo conosco da tempo e lo stimo. Ho apprezzato il libro, che riporta concetti condivisibili. Non è offensivo verso nessuno. Sono state travisate le sue parole, facendolo apparire per quello che non è".

Daniele Masseglia