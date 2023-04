“Polda“, battagliera di Plaza de Mayo

Era partita per l’Argentina – con la sua famiglia – in cerca di fortuna. Aveva 6 anni, Leopolda Barsottini, originaria di Levigliani, nel comune di Stazzema, quando lasciò il nostro Paese. Addio Alpi Apuane. Forse non c’era stata poesia in quell’addio ma la speranza di una nuova vita. Una vita che la “Polda” si era costruita seguendo gli insegnamenti dei suoi genitori. Una ragazza sveglia, la passione per il taglio e il cucito. Sboccia l’amore con Juan Segalli. Poi un figlio, Oscar Guillermo. Ed è proprio questo figlio che ci proietta in un’altra storia. Brutta. Molto brutta. Oscar Guillermo, giovane studente di architettura, è uno dei trentamila desaparecidos che la giunta militare guidata dal generale Videla ha fatto sparire dalla faccia della terra nel momento più terribile della dittatura, nella seconda metà degli anni ‘70. La “Polda” è diventata nel tempo una delle “Madri de Plaza de Mayo”, il luogo della protesta, il simbolo della ricerca della verità che non è mai arrivata. Il figlio della “Polda” di Levigliani era stato arrestato a metà agosto del 1976 con l’accusa – in carcere era finita anche la fidanzata – di avere scritto “Libertà per i prigionieri politici” sul muro di uno dei quartieri simbolo di Buenos Aires, il Boca. A quell’epoca si finiva in carcere anche per molto meno. Erano anni terribili. Se qualcuno di recente ha visto il film “Argentina 1985” o in passato “Garage Olimpo”, si renderà conto di che aria nefasta tirava in quel paese popolato da tante famiglie emigrate dall’Italia. Leopolda Barsottini cerca in tutti i modi di sapere dove è finito il figlio. Ci riesce. Ma poi le tracce si perdono, perché la giunta militare ha la mano pesante. E non serve neppure sapere che il ragazzo è figlio di una donna con passaporto italiano, per far sì che possa usufruire della possibilità di lasciare l’Argentina per fare ritorno nel paese della madre. Niente. Di Oscar se ne perdono le tracce, da un carcere all’altro, senza mai avere la possibilità di vederlo. La sua fidanzata Maria, dopo inenarrabili esperienze traumatiche, viene rilasciata. La “Polda” non si rassegna. Diventa una delle attiviste della protesta di Plaza de Mayo. Non si rassegna alla non verità. Torna in Italia, per smuovere le coscienze della gente, anche del corpo diplomatico che all’epoca del colpo di stato militare, ha indossato i panni di Ponzio Pilato... Ora la Polda non c’è più. Ma la sua storia piena di coraggio e il suo ricordo continua a vivere nel ricordo di chi l’ha conosciuta e incontrata anche una sola volta.