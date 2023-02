Polacci alla Bit: "Ci sono premesse per una stagione boom"

FORTE DEI MARMI

Forte dei Marmi torna a casa con un gran numero di contatti dopo aver partecipato alla borsa del turismo internazionale di Milano sotto il ’cappello’ dell’ambito turistico Versilia. Presente allo stand l’assessore al turismo Graziella Polacci che ha avuto conferma dell’alto interesse registrato da parte di potenziali ospiti non solo interessati al soggiorno extra lusso. "Sono state tante le visite dei tour operator – racconta dopo la ’due giorni’ promozionale – legati soprattutto al turismo sportivo e familiare, con altissima richiesta di disponibilità da parte dei gruppi soprattutto per bassa stagione. In un momento in cui si attende la ripartenza dell’economia, è stato veramente incoraggiante registrare il grosso interesse per il prodotto Versilia, sicuramente meno economico rispetto all’altra costa, ma fortemente attraente e di qualità".