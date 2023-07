Pochi defibrillatori nelle spiagge La Lega si appella alla Regione

Migliaia di bagnanti, pochi defibrillatori sulle spiagge. A segnalare questa sproporzione è la Lega, secondo la quale la Regione dovrebbe finanziare l’acquisto di più dispositivi salva-vita. "Alcuni tragici episodi avvenuti sulla costa toscana – scrivono i consiglieri regionali Elena Meini e Massimiliano Baldini – evidenziano come purtroppo non ci sia una capillare presenza di defibrillatori nelle nostre spiagge. Visto l’elevato numero di chi frequenta i nostri arenili, la Regione trovi i fondi necessari per implementare la presenza di questi strumenti, favorendo anche l’organizzazione di appositi corsi riservati a chi dovrà utilizzarli. Quando c’è da salvaguardare la salute dei bagnanti non bisogna lesinare negli interventi da parte delle istituzioni, ragion per cui presenteremo una richiesta supportando, in quest’opera, i comuni".