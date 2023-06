Pochi bus, protesta FdI "Penalizzato il turismo"

Continua a far discutere il caso dei pochi bus che collegano il terminal bus alla Marina, raccontato nei giorni scorsi dal nostro giornale. L’intervento di un cittadino aveva evitato a una comitiva di turisti di aspettare due ore, con il sindaco e assessore al turismo Alberto Giovannetti che aveva annunciato l’intenzione di chiedere un potenziamento delle corse. Mobilitazione che trova d’accordo anche Fratelli d’Italia, che interviene per bocca dei due consiglieri regionali Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi, vice presidenti rispettivamente della seconda commissione, che si occupa di turismo, e della quarta commissione, che si occupa di trasporti, e dell capogruppo a Pietrasanta Massimiliano Simoni. "Due ore tra una corsa e l’altra – scrivono – sono decisamente troppe per un territorio a così elevata vocazione turistica e con un’ampia e qualificata offerta di stabilimenti balneari. Per questo apprezziamo e sosteniamo l’impegno del sindaco Giovannetti ad intervenire quanto prima per affrontare, per quanto di pertinenza comunale, la questione".

FdI si rende fin da ora disponibile, se ritenuto utile, a rappresentare le esigenze di Pietrasanta in sede regionale. "Ma il problema di fondo – proseguono i tre consiglieri – è riscontrabile ancora una volta nel deficit di programmazione e organizzazione della Regione, la cui politica sui trasporti evidenzia tutti i propri limiti a cominciare dalla scelta del gestore unico. Tutto ciò ha comportato, in varie realtà, tagli di corse verso destinazioni più remote. L’effetto, come avvenuto a Pietrasanta, è di penalizzare il turismo balneare".