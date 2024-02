Poche nascite, iscrizioni in calo. A rischio alcune scuole elementari

Gli esperti avevano detto che la lunga convivenza in casa imposta dal lockdown e dai restringimenti dovuti al Covid avrebbero prodotto due fenomeni: le coppie che “scoppiano“ in quanto non più abituate a stare insieme 24 ore su 24 e, viceversa, un boom di nascite sempre a causa del maggior tempo passato tra le mura domestiche. A Pietrasanta non è dato sapere l’esito della prima previsione, ma sulla seconda si può dire che gli esperti non ci hanno azzeccato granché. Tradotto: poche nascite e di conseguenza un calo anche delle iscrizioni a scuola. Questo trend generale, che va ben oltre i confini cittadini e versiliesi, sembra non conoscere sosta come dimostra l’andamento in vista dell’anno scolastico 2024-2025. I numeri precisi e definitivi non possono ancora essere forniti dalle segreterie dei due istituti comprensivi cittadini, ma a grandi linee finora è emerso che le iscrizioni già effettuate online sono in leggera diminuzione e addirittura in un caso c’è il rischio della perdita di una sezione in una scuola elementare.

Siccome in questi casi la prudenza non è mai troppa, anche perché i dati come detto sono ancora parziali, i diretti interessati preferiscono restare sul generico e si dicono comunque ottimisti sul fatto che le iscrizioni in cartaceo – la scadenza per far domanda è stata fissata il 5 marzo – potranno compensare alcuni vuoti di troppo, scongiurando provvedimenti drastici. Partendo dall’istituto comprensivo Pietrasanta 1, ai primi di aprile i dati dovrebbero essere definitivi. "I numeri sono in calo – spiegano – a causa di un calo demografico che avevamo messo in conto. Ma siamo ottimisti che quelle in cartaceo possano in qualche modo rimpinguare i numeri mancanti".

Scenario simile all’istituto comprensivo Pietrasanta 2, dove i conteggi in corso tengono conto anche della scadenza che era stata fissata il 17 febbraio per le famiglie che avevano scelto più di una scuola, in modo da capire l’esistenza o meno di esuberi. "Quest’anno abbiamo retto bene – dicono dalla segreteria – sebbene ci siano state carenze soprattutto sulle scuole materne, abbastanza in sofferenza per motivi fisiologici in quanto non nascono bimbi. Di contro, le elementari e le medie sono cresciute, in media, rispetto al 2023. Nei pochi casi in cui mancano iscrizioni confidiamo anche nelle deroghe: siamo molto ottimisti".