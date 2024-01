Pnrr, stop a infiltrazioni mafiose. Siglato patto con la Guardia di Finanza

È come aver innalzato una barriera anti-intrusione. Uno scudo per impedire alla malavita di mettere occhi e mani sui copiosi fondi economici che arrivano attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Missione incorporata nel protocollo d’intesa sottoscritto ieri mattina in prefettura tra il Comune e la Guardia di Finanza con l’obiettivo, appunto di rafforzare la legalità dell’azione amministrativa in merito all’utilizzo di risorse pubbliche, in particolare quelle assegnate dal Pnrr al territorio provinciale. Prevenzione e contrasto con un’azione coordinata: questo il mantra ripetuto più volte, al momento della firma, dal sindaco Alberto Giovannetti e dal comandante provinciale delle Fiamme gialle, il colonnello Marco Querqui, alla presenza del prefetto Giusi Scaduto.

Il fulcro di questa collaborazione prevede che il Comune comunichi al comando provinciale della Guardia di Finanza informazioni e notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria. Ma anche di mettere a disposizione della Guardia di Finanza dati e informazioni utili per poter mettere in atto analisi e controlli. In base alle informazioni acquisite, il comando provinciale potrà dare il via ad eventuali accertamenti e controlli d’iniziativa e, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d’ufficio, comunicherà al Comune l’esito dei propri interventi. L’accordo prevede, inoltre, l’organizzazione di incontri, seminari, interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale incaricato di svolgere le rispettive attività d’istituto. Tra i temi da approfondire, ad esempio, ci sono quelli relativi alla collaborazione attiva antiriciclaggio allo scopo di individuare e comunicare eventuali operazioni sospette.

Soddisfatto, per questa importante firma, il primo cittadino di Pietrasanta. "Si tratta di un’azione – ha detto ieri – che rafforza l’attività di controllo e di cooperazione tra l’amministrazione comunale e le forze di polizia a sostegno della legalità in un campo dove circolano quantità ingenti di denaro e che, quindi, risulta inevitabilmente più a rischio per certe fattispecie di reato. Ringrazio per la disponibilità il comandante Marco Querqui, il comando provinciale della Guardia di Finanza e il nostro segretario comunale Marco Petri per il contributo in termini sia tecnici sia di partecipazione alla stesura di questo protocollo".