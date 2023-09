Plastic Free sul mare. Saranno raccolti i rifiuti

Ancora una missione per l’associazione Plastic Free. Marina di Pietrasanta è stata inserita nelle giornate nazionali che si svolgeranno tra sabato e domenica in oltre 200 località con l’obiettivo di rimuovere plastica e rifiuti dall’ambiente. La zona prescelte è quella di Fiumetto, con la raccolta che si terrà domenica con ritrovo alle 15 in piazza D’Annunzio, davanti al caffè “Grimaldi“. I partecipanti, ai quali è consigliato di venire muniti di guanti da giardinaggio e pinze telescopiche, passeranno al setaccio il mare e dintorni, senza scartare l’ipotesi di pulire anche una parte della Versiliana. I sacchi verranno forniti dai volontari, mentre i minori dovranno essere accompagnati da un adulto. Per partecipare all’evento, promosso in collaborazione con Ersu, supportato da Fitlab, circuito Toscana fitness e centro tecnico “Il Fiumetto“, con il patrocinio del Comune, è necessario iscriversi su www.plasticfreeonlus.iteventi53081-ott-pietrasanta. Info 327-0997543 (Sara), 349-0915854 (Jessica) e 3347-0806938 (Daniele).