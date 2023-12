Plastic Free sentinella dell’ambiente. Raccolte quattro tonnellate di rifiuti

Hanno operato per tutto l’anno dal centro storico alla Marina armati di guanti, pinze e sacchi. Con tanta passione, impegno e attaccamento all’ambiente. Ogni volta lanciando appelli sia per coinvolgere un alto numero di volontari sia per sensibilizzare sul rispetto per l’ambiente, troppe volte usato dagli incivili come pattumiera a cielo aperto. Con numeri strabilianti, essendo la loro prima esperienza: 4mila chili di rifiuti raccolti e 450 partecipanti. Un 2023 indimenticabile per l’associazione Plastic Free, che ha concluso questa autentica maratona domenica scorsa con la “Passeggiata ecologica natalizia“ sulla spiaggia accanto al pontile di Tonfano.

Capitanata dalla referente locale Sara Quintavalle, la sezione di Pietrasanta tra l’altro è l’unica al momento esistente in Versilia, motivo in più per sentirsi orgogliosi dei risultati finora raggiunti. Incluso il protocollo d’intesa – il primo stipulato nella Toscana nord – siglato un mese fa con il Comune per rafforzare questa sinergia e potenziare il messaggio sulla pericolosità dell’inquinamento di parchi, spiagge e corsi d’acqua da plastica e microplastiche. "È stato un anno molto impegnativo – ricorda Quintavalle – che ci ha fatto capire soprattutto due cose. La prima è che c’è ancora tanto da lavorare per far capire a certe persone l’importanza di evitare gesti che oltre a violare la legge creano un danno all’ambiente. L’altra è la soddisfazione che ogni volta leggiamo sul volto dei partecipanti, che vogliamo ringraziare dal primo all’ultimo per averci consentito di rimuovere una vasta gamma di rifiuti, in un caso anche lattine abbandonate 30 anni fa. E poi grazie di cuore al sindaco Alberto Giovannetti e all’assessore all’ambiente Tatiana Gliori per la loro fiducia nei nostri confronti".

La stessa Gliori, tra l’altro, quando possibile ha partecipato alla raccolta dei rifiuti, che come detto è andata in scena anche domenica al pontile di Tonfano a chiusura delle iniziative del 2023. Con il solito campionario di materiali trovati in spiaggia nell’arco di due ore, tra sandali, pantofole di stoffa, pneumatici e moltissime bottiglie di plastica, per un totale di circa 400 chili. All’iniziativa, patrocinata dal Comune con la collaborazione di Ersu, hanno partecipato una ventina di persone, per l’occasione munite anche del simpatico cappellino natalizio offerto dall’associazione organizzatori, insieme alla t-shirt Plastic Free, grazie al supporto del centro tecnico “Il Fiumetto”. Infine la foto-ricordo e un arrivederci al 2024.