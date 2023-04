Plastic Free Raccolti 350 chili Torna alla luce lattina del 1989

Successo strepitoso per la raccolta dei rifiuti promossa da Plastic Free in occasione dell’evento nazionale dedicato alla Giornata della Terra. In Versilia l’unico appuntamento si è svolto a Fiumetto e ha visto la partecipazione di circa 60 volontari. L’iniziativa si è conclusa con la raccolta di ben 350 chili di rifiuti, tra cui bottiglie di vetro, una batteria, bidoncini di tinta pieni, mozziconi, tappi e lattine risalenti addirittura al 1989. "Sono emozionatissima – dice la referente per Pietrasanta Sara Quintavalle – e ringrazio tutti i volontari per aver partecipato, l’associazione ’Insieme si può-Per Camaiore’, oltre alla collaborazione di Ersu e Arci Solaio, che ha donato le magliette per l’evento, Nando Melillo per riprese e foto, e infine Antonio Rancati, segretario generale di Plastic Free, per essermi stato vicino in questa giornata super importante".