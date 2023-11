Plastic Free pulisce la spiaggia libera

Torneranno con guanti e pinze per ripulire la spiaggia libera di Motrone invasa da plastica e rifiuti con le ultime mareggiate. La nuova missione di Plastic Free è per domani con ritrovo alle 10,30 al parcheggio di fronte. Con una soddisfazione in più: il protocollo d’intesa che sarà siglato col Comune. "Abbiamo collaborato più volte con PlasticFree e la referente Sara Quintavalle – ricorda l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori – e ora mettiamo a sistema questa consuetudine anche per facilitare le procedure burocratiche". Info Sara (327-0997543), Jessica (349-0915854) e Daniele (347-0806938) o www.plasticfreeonlus.iteventi586118-nov-pietrasanta