Plastic Free pulisce la spiaggia Appello agli aspiranti volontari

Dedicheranno due ore del loro tempo per pulire la spiaggia e le zone circostanti dalla plastica e ogni altro tipo di rifiuti in nome di un ambiente sempre più inquinato e da salvaguardare anche per le generazioni future. Un appuntamento molto importante quello che l’organizzazione di volontariato Plastic Free onlus ha promosso per sabato a Marina di Pietrasanta, chiamando a raccolta tutti coloro che vorranno partecipare. Non solo perché l’iniziativa, di livello nazionale, rientra nell’ambito della Giornata mondiale della terra. Il fatto è che Marina di Pietrasanta è l’unica zona della Versilia ad essere stata inserita in un palinsesto da grandi numeri visto che l’evento di sabato (e domenica) vedrà impegnati oltre 25mila volontari in tutta Italia, per un totale di più di 300 appuntamenti in contemporanea, di cui una dozzina in Toscana. La mobilitazione, promossa in collaborazione con “Insieme si può-per Camaiore“ ed Ersu e con il supporto di Arci Solaio,

avrà inizio con il ritrovo fissato

alle 14.30 tra piazza D’Annunzio e il viale Morin, a Fiumetto, davanti al bar “Grimaldi“.

Per poter partecipare è necessario iscriversi gratuitamente all’evento tramite il link www.plasticfreeonlus.iteventi398422-apr-pietrasanta. I sacchi per effettuare la raccolta verranno forniti dalla stessa Plastic Free, la quale consiglia ai partecipanti di venire muniti di guanti da giardinaggio e pinze telescopiche, con un appello alle agrarie e ai negozi di ferramenta affinché si rendano disponibili donando una decina di pinze per raccogliere i rifiuti.

I minori, infine, dovranno essere accompagnati da almeno un genitore. Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare la referente di Plastic Free Sara Quintavalle al 327-0997543.

