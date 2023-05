Pizzicati spacciatori di hashish I panetti occultati pure in freezer

Spallata importante da parte polizia allo spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno arrestato due uomini per detenzione di hashish a fini di spaccio e, nell’ambito della stessa operazione, hanno rinvenuto oltre cinque chili di hashish, in buona parte occultato all’interno di un freezer.

L’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio provinciale, e si è concentrata sul territorio della Versilia. Gli arrestati sono M.D., 44 anni, e V.G.A., 52 anni, entrambi residenti nel comune di Viareggio.

Gli arresti sono stati effettuati, nello specifico, dalla quadra mobile di Lucca, in collaborazione con il commissariato di Viareggio. Il blitz degli agenti è scattato nel pomeriggio di venerdì, dopo che gli investigatori hanno controllato uno dei due soggetti, M.D., già noto alle forze dell’ordine sempre per motivi di droga e per reati contro il patrimonio. L’uomo, fin da subito, è apparso insofferente al controllo della polizia, manifestando un insolito nervosismo. A quel punto, gli agenti gli hanno chiesto se avesse con sè degli stupefacenti, e di sua volontà ha consegnato un panetto di hashish.

A quel punto, è scattata la perquisizione, estesa pure all’abitazione viareggina dell’uomo, a una cantina e a una barca nella sua disponibilità, ormeggiata nel porto di Viareggio. Al termine dei controlli operati dalla polizia, sono stati trovati circa 850 grammi di hashish: nello specifico, 106,15 grammi direttamente addosso all’uomo, 350,24 grammi (suddivisi in due panetti e nove ovuli e mezzo) a casa sua, 291,92 grammi (due panetti e quattro ovuli) in cantina e 101,84 grammi sulla barca.

Attraverso lo sviluppo di ulteriori accertamenti, gli investigatori hanno individuato un’altra abitazione dove avrebbero potuto essere occultate altre sostanze stupefacenti, sempre nel comune di Viareggio. Lo stabile è stato dunque controllato: all’interno è stato trovato V.G.A., domiciliato proprio lì, con pregiudizi di polizia per guida sotto l’effetto di stupefacenti. In casa, la perquisizione ha portato al rinvenimento e sequestro di ulteriori 4.314,6 grammi di hashish, suddivisi in panetti, occultati all’interno del congelatore della cucina.

Per questo, M.D. e V.G.A. sono stati tratti in arresto per detenzione a fini di spaccio e, al termine degli atti di rito, sono stati portati al carcere di Lucca.

