Pizzaiolo alla Pergola. Occasioni al Paradis

PERSONALE AL PARADIS

Il Paradis a Pietrasanta vuole incrementare il proprio team per la prossima stagione. Si cercano: portiere di notte, barman, capo partita e aiuto cuoco, cameriere, cameriera ai piani, cameriera per ripassi serali, receptionist e giaridniere. Per un colloquio: [email protected]

PIZZAIOLO

Ristorante Pizzeria La Pergola via del Fortino 97 Lido di Camaiore, cerca personale pizzaiolo/a con esperienza forno a legna per contratto indeterminato. Contattare 058467893.

CAMERIERI/E DI SALA

A- Mare srl a Viareggio cerca anche senza esperienza. La persona si occuperà di servizio ai tavoli, riordino e pulizia ambienti lavorativi. Telefono: 3920334312, [email protected]