"Più tasse per il buco". Baldini: è un fallimento

Dopo il via libera del Consiglio regionale della Toscana al maxi-emendamento al bilancio regionale che aumenta l’aliquota dell’addizionale Irpef, nel 2024 573mila toscani su un totale di oltre 2 milioni pagheranno di più per l’addizionale regionale. In particolare, subiranno l’aumento le fasce di reddito sopra i 28.000 euro. Alcuni pagheranno fino a 1.012 euro in più all’anno. "Alla fine – commenta il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini – ci siamo arrivati e saranno i cittadini, i toscani, a doversi mettere le mani in tasca per ripianare i disavanzi della nostra sanità che pesano come un macigno sul bilancio regionale". Un prelievo pesante che colpirà, ovviamente, anche la Provincia di Lucca: "Il Partito Democratico – prosegue Baldini – per far fronte alla disastrosa gestione della sanità regionale ha dovuto approvare un emendamento che mette pesantemente le mani nelle tasche dei toscani, nelle tasche di tanti lucchesi e lo fa dopo aver approvato una fallimentare riforma sanitaria nel 2015 che ha allontanato i servizi dagli utenti. Lo fa – attacca ancora il leghista – dopo che i sindacati della sanità ogni giorno manifestano denunciando i deficit del sistema. Lo fa senza toccare un euro a tutti quei ruoli apicali dell’amministrazione sanitaria toscana". "E inaccettabile – conclude Baldini – è la giustificazione del payback. Governano la Toscana da più di 50 anni, hanno sfondato il bilancio della sanità e con esso quello regionale, ma la colpa sarebbe del Governo che non ha permesso il meccanismo del payback. Affermazione risibile".