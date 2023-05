"Più sostegni alle famiglie affidatarie"

VIAREGGIO

"Dove sono finiti i contributi per le famiglie affidatarie?". È la domanda che il PD pone all’amministrazione comunale. In città osservano i dem "sono molte, da lungo tempo, le famiglie che si impegnano meritevolmente nella scelta dell’affido di bambini e bambine grazie al centro affidi, attivo nel nostro Comune, ormai da moltissimi anni". "Da una verifica effettuata sul bilancio – osservano dal PD (nella foto il capogruppo Dario Rossi) –, infatti, il capitolo risulta azzerato delle sue risorse sia per questo anno che per gli anni 2024 e 2025. Com’è possibile che ciò sia avvenuto nel silenzio dell’assessorato? Pertanto seguiamo con forte preoccupazione la vicenda e chiediamo con urgenza all’amministrazione di adoperarsi per il ripristino delle risorse nel capitolo al fine di continuare a sostenere tutte le famiglie affidatarie della nostra città".