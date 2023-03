Più servizi negli asili nido

Il consiglio comunale ha indicato due consigliere, Silvia Barsotti per la maggioranza e Marzia Lucchesi per l’opposizione, che si occuperanno di tutte le questioni che gravitano attorno alla vita dei nidi: un organo pensato per la partecipazione della comunità alla gestione dei servizi 0-3 anni. "Si tratta di un organo che, insieme all’assemblea dei genitori, garantisce la partecipazione della comunità alla vita dei servizi educativi", spiega l’assessore alla scuola Mario Navari. Il consiglio avrà il compito di promuovere iniziative per portare all’esterno il lavoro fatto al ‘Del Magro’ di Massarosa e al ‘Girotondo’ dei Piano di Mommio. "La partecipazione è un valore fondamentale – aggiunge la sindaca Simona Barsotti –; gli strumetni di confronto e dialogo sono un bene prezioso per la crescita di tutta la comunità".