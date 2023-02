Più risparmi e meno CO2 "Benefici per l’ambiente"

VERSILIA

Risparmi, guadagni e benefici per l’ambiente. Sono gli effetti della transizione ecologica attuata dal Consorzio di bonifica nel 2022 come emerge dai risultati, definiti “incoraggianti“, in merito alla alla gestione ambientale durante l’anno appena trascorso. Da una prima lettura, infatti, l’ente assicura che i settori della produzione di energia elettrica generata dagli impianti fotovoltaici e della conversione in elettrico del parco mezzi aziendale fanno registrare segnali positivi in tema di risparmi, guadagni e una decisa diminuzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

In soldoni, i nove impianti fotovoltaici che il consorzio ha installato sui tetti di sedi e impianti idrovori hanno prodotto nel 2022 energia elettrica pulita per 190.439 chilowattora, con un risparmio immediato pari a 32.831 euro, l’equivalente dell’energia elettrica derivata dal sole, e quindi non acquistata, che ha alimentato subito uffici e locali tecnici. Altri 34.800 euro sono il guadagno netto derivante dalla vendita al gestore dei servizi energetici dell’energia prodotta dai pannelli che viene immessa direttamente nella rete nazionale e dalla parte di energia che eccede il consumo diretto. A loro volta, le 6 auto elettriche del parco mezzi aziendale hanno viaggiato in un anno per 66.364 chilometri, consentendo un risparmio di quasi 8mila euro di costi per l’acquisto di carburanti fossili dato che le auto elettriche vengono ricaricate in stazioni di pannelli solari di proprietà, azzerando consumi ed immissioni.

"Ci siamo dotati di strumenti – spiega il presidente del consorzio Ismaele Ridolfi (nella foto sopra) – che permettono sia la pianificazione di medio periodo che la rendicontazione annuale. Il piano triennale dell’ambiente traccia gli obiettivi che vogliamo raggiungere e il bilancio ambientale restituisce a consuntivo i valori annuali delle singole attività. Tutti i processi aziendali vengono dunque analizzati sotto la lente della sostenibilità e il risultato del bilancio ambientale, l’impronta di carbonio, è la quantità di anidride carbonica complessivamente prodotta dall’ente, che in soli tre anni è diminuita di 517,47 tonnellate di anidride carbonica che non vengono più immesse in atmosfera. Investire nell’ambiente produce risparmi e riduce i costi di gestione, rendendo la transizione ecologica anche conveniente dal punto di vista economico oltre che positiva per il bene del pianeta".