Più posti gratuiti in città Venti stalli in via Garibaldi

Croce e delizia, si potrebbe dire. Con la differenza che la croce tra un mesetto finirà, mentre la delizia resterà a lungo. Ci riferiamo a via Garibaldi, che molti chiamano ancora Sarzanese, in particolare il tratto compreso tra via Capezzano Monte e via Valdicastello, all’altezza del cimitero. Agli automobilisti di certo non piacerà la notizia che i lavori di asfaltatura da parte di Gaia slittano ancora e se ne riparlerà a marzo. Le temperature troppo rigide e la necessità di concordare con il Comune un ampio “pacchetto“ di interventi sono alla base della decisione presa dal gestore idrico.

Ma la delizia è dietro l’angolo e nei prossimi giorni dovrebbe ricevere il via libera dalla giunta. In quella zona, prima della discesa ex Ekom, lato mare, arriveranno infatti una ventina di posti auto gratuiti, andando così ad arricchire il servizio offerto dall’intera zona, se si considera anche il vicino parcheggio – pure quello gratuito – all’ex Asl. "L’assetto di quel tratto verrà modificato – spiega l’assessore a viabilità e polizia municipale Andrea Cosci – alla luce del fatto che parliamo di una zona molto frequentata da chi viene in città, grazie anche alle attività presenti. L’idea è di ridurre i posti per gli scooter, che oggi sono tantissimi ma senza alcun motivo, a favore di nuovi stalli per le auto. Rispetto alla discesa, sul lato Viareggio di via Garibaldi, saranno tracciati 10-15 posti auto mentre sul lato Massa, per intenderci tra la discesa e le ceramiche ’Poli’, verranno ricavati altri 3-4 posti. Beninteso, tutti gratuiti. Contiamo di approntare la determina e di portarla in giunta nel giro di pochi giorni".

Decisamente più lunga l’epopea del maxi cantiere di Gaia, partita lo scorso settembre per dotare un centinaio di famiglie dell’allaccio alla fognatura, più altri interventi all’acquedotto. Gli ultimi allacci, alcuni dei quali aggiunti in corsa, sono terminati circa un mese fa dopo la ripresa post-natalizia dei lavori. Manca solo l’ultimo atto, ossia l’asfaltatura di una via Garibaldi che continua ad avere un manto sconnesso facendo imbestialire macchine e scooter. "Completeremo l’opera a marzo – spiega Simone Tartarini, membro del Cda di Gaia – dopo aver concordato tempi e modi insieme al Comune visto che l’intervento fa parte di un ’pacchetto’ di asfaltature che include tante altre zone, dal Pollino a Focette. Da parte nostra c’è il massimo interesse a fare l’asfaltatura quanto prima, ma ogni cosa ha i suoi tempi. Il freddo, specie quando è rigido come in questo periodo, non è l’ideale per interventi del genere. In ogni modo – conclude – basteranno 3-4 giorni di lavoro. Per il resto che dire, in quel tratto c’è il limite dei 30 all’ora: basterebbe rispettarlo per non avere problemi".

Daniele Masseglia