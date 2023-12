"Più pattuglie in strada per le feste. Massimo impegno contro il crimine"

"L’obiettivo è continuare il lavoro sul territorio, aumentando sempre più i controlli, che il più delle volte aiutano a prevenire reati". Il Questore di Lucca, Edgardo Giobbi, ha fatto il punto sulla sicurezza per tutta la provincia, spiegando anche quali saranno le prossime mosse per il periodo festivo. Ad un mese dal suo insediamento, Giobbi, ha tracciato un bilancio del lavoro fin qui svolto e di quali saranno i risultati da raggiungere nei prossimi mesi.

"Continueremo il lavoro di costante monitoraggio del territorio – chiosa il Questore -. Più persone vengono controllate e più macchine vengono fermate, meno ladri avremo sul territorio. Voglio sottolineare come l’ottimo lavoro procede grazie a una vera sinergia tra tutte le forze dell’ordine, grazie al lavoro del Prefetto". Sono due i nuovi accorgimenti che partiranno subito sulla Versilia, dove in vista del periodo di festività verrà aumentato sensibilmente il controllo del territorio. "Proseguiremo il monitoraggio 24 ore su 24 con le volanti del Commissariato di Viareggio e Forte dei Marmi – prosegue Giobbi –. Abbiamo istituito anche dei nuovi servizi di controllo con dei reparti specializzati che saranno posti in essere sia durante le feste, sia dopo l’Epifania".

"La Versilia è come una grande città da 145mila cittadini – aggiunge –. Non ci sono dati particolarmente preoccupanti, anzi sono in linea con le medie nazionali. Siamo certi che il lavoro di prevenzione e di controllo ci aiuteranno a migliorare sempre di più la situazione. Ci tengo a precisare, inoltre, che anche di notte ci sono 2 pattuglie di turno, più quella dei Carabinieri e il presidio all’Ospedale Versilia".

Intanto su Lucca, per aumentare ancora di più la sicurezza nelle vie del centro, dove si concentrano tante persone ed è difficile districarsi con una volante, inizierà il lavoro di controllo dei “Poliziotti di quartiere“. Si muoveranno dentro le Mura a piedi o in bicicletta, riuscendo a ridurre sensibilmente i tempi di intervento in caso di chiamate. Questo sistema verrà adottato nel fine settimana, quando le vie principali si affollano di persone.

Altra novità importante illustrata dalle forze dell’ordine è l’inserimento del “Telefono Rosso“ all’ospedale San Luca, per combattere la violenza in corsia. È stato creato un apposito numero, infatti, dedicato alle aggressioni al personale sanitario all’interno del presidio. Vi avranno accesso solo medici e lavoratori del San Luca, e metterà direttamente in contatto con il centralino, attivo 24 ore su 24. Con questo sistema si riducono i tempi di intervento, e le volanti potranno arrivare in meno di 5 minuti. "Siamo soddisfatti anche del lavoro svolto – prosegue Giobbi –. Vogliamo sottolineare l’incoraggiante dato del numero di persone e veicoli controllati durante il 2023, sensibilmente in aumento rispetto al passato. Sono stati fermati e controllati, infatti, 14mila veicoli, ovvero il 43% in più rispetto al 2022. Per quanto riguarda le persone abbiamo +41%, con 32364 controllati. Non dobbiamo dimenticare, anche, i 16250 passaporti emessi, i 7082 permessi di soggiorno e i 1426 porti d’arma". Per quanto riguarda il territorio, inoltre, dal 2024 partirà un servizio che renderà più facile ricevere il passaporto in Valle del Serchio, visto che sarà possibile svolgere tutte le pratiche direttamente dalla polizia locale.