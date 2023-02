Più parcheggi attorno allo Stadio

Entro due mesi sarà realizzato un grande parcheggio da decine di posti vicino allo Stadio comunale. "Nelle ultime partite del Seravezza calcio – motiva il vice sindaco Adam Bernardi – il questore ha imposto restrizioni impedendo il parcheggio per i tifosi ospiti, e ciò ha messo in evidenza la carenza di spazi per la sosta. Per questo abbiamo in programma di realizzare un’area con stalli a lisca di pesce lungo via del Campo, facendola a senso unico monti-mare. Inoltre sarà regolamentata al meglio la circolazione in via Trento: in sostanza verrà favorito un passaggio circolare con un senso unico che permetterà di girare intorno allo stadio e raggiungere i futuri stalli a lisca di pesce. I bus verrano concentrati tutti unicamente al parcheggio terminal e davanti allo stadio avranno possibilità solo di svoltare".