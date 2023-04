Più ombre che luci sul documentario I ministri evitano la presentazione

PIETRASANTA

Alla fine le sedie lasciate libere per i ministri Daniela Santanchè e Gennaro Sangiuliano sono rimaste vuote. Desolatamente vuote. "Meglio evitare" li avrebbero consigliati i loro collaboratori dopo che sabato è esplosa la bufera intorno alla presentazione del documentario dedicato agli artigiani di Pietrasanta. Un’iniziativa, di per sé, importante per celebrare le botteghe che da decenni caratterizzano la piccola Atene e la fanno conoscere oltre i confini nazionali. Ma caduta in un momento non proprio felice, visto che siamo nel pieno della campagna elettorale. Anche perché, come anticipato nell’edizione di ieri da La Nazione, che ha visionato la documentazione ufficiale, si tratta di un documentario pagato proprio dal Comune per un totale di 10mila 300 euro come emerge dalla determina dirigenziale dello scorso 6 aprile (a campagna elettorale già avviata). E, forse, proprio per questo, secondo le opposizioni e gli altri candidati sindaci, ha finito per tramutare questa "lodevole iniziativa, in propaganda elettorale" con il rischio più che concreto di finire all’attenzione dei giudici contabili della Corte dei Conti. Inevitabile, quindi, che i due ministri di fronte a questa "imbarazzante situazione" abbiamo preferito addurre "un’improvvisa indisposizione" o sopraggiunti "impegni istituzionali". Del resto l’imbarazzo era anche quello di finire a fare uno spot al candidato diverso da quello del partito di riferimento della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, esponente di punta di Fratelli d’Italia che a Pietrasanta sostengono la candidatura di Massimiliano Simoni. E lo stesso vale per il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, anche lui pur provenendo dal mondo del giornalismo (è stato direttore del Tg2 sino all’ottobre scorso) è da sempre vicino all’area politica della premier Giorgia Meloni.

E così, ieri mattina, il sindaco uscente e candidato Alberto Giovannetti è rimasto senza gli illustri ospiti a presentare il documentario nel rinnovato salone di Sant’Agostino. Due assenze silenziose che, comunque, hanno fatto rumore tanto che Giovannetti – tra parole di esaltazione della manualità locale, con un conclusivo ’Viva gli artigiani’ – ha glissato sull’improvvisa assenza dei due rappresentanti del governo ampiamente pubblicizzata fino a poche ore prima. E neppure è stata argomentata una giustificazione della non presenza del ministro al turismo Santanchè, con tanto di dispiegamento di forze dell’ordine rimaste fuori dal Sant’Agostino, mentre il candidato sindaco FdI, Massimiliano Simoni, ha fatto capolino nella Sala dell’Annunziata. "Questo video l’ho pensato ben un anno fa – è stata l’unica sottile nota pungente del primo cittadino e candidato Giovannetti – dedicato a figure che spesso restano nell’ombra ma che col lavoro manuale rendono famosa Pietrasanta nel mondo. Come amministrazione comunale – ha concluso Alberto Giovannetti – ci sentiamo parte della stessa famiglia degli artigiani". E giù applausi, con la consegna ad ogni azienda di un riconoscimento. Tra strette di mano e foto di rito.

Ma l’imbarazzo resta anche perché come osserva un acuto osservatore delle vicende pietrasantine "la vicenda è finita dritta tra le stanze di Palazzo Chigi con un po’ più di un imbarazzo. E un richiamo ad evitare stuazioni che possano mettere in difficoltà il lavoro del governo".