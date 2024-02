Più di 1.100 sanzioni non pagate. Ingiunzioni per 650mila euro

Multati cinque anni fa, ma non ancora in regola. Sono tantissimi gli automobilisti a cui arriverà l’ingiunzione del Comune dopo che i solleciti non hanno avuto alcun esito. Le sanzioni risalgono tutte all’aprile 2019, per un totale di 1.132 verbali e un importo di poco superiore ai 655mila euro. Un vuoto non di poco conto per le casse di un comune medio-piccolo come quello di Pietrasanta, anche se si tratta di un andamento tutto sommato fisiologico se si fanno confronti sia con il passato che con le annate più recenti. Entrando nei dettagli, il “tesoretto“ da riscuotere riguarda 662 verbali per violazioni al codice della strada accertate dalla polizia municipale, per un importo di 514.976,12 euro, e 470 verbali come proventi dalle sanzioni degli autovelox, per un importo pari a 140.797,71 euro. I diretti interessati avranno la possibilità di rateizzare gli importi.

d.m.