Pittura e musica. L’arte raccontata ai più piccoli

Un “concentrato” d’arte e Carnevale in arrivo da nel fine settimana. Oggi alle 17, nella sezione Ragazzi della biblioteca comunale, torna “Fun and colours storytelling”, letture e laboratori in inglese con la magic teacher Elisa consigliati per bambini da 5 a 10 anni. Partecipazione gratuita con prenotazione allo 0584 795500. Domani sarà dedicata all’arte, in ogni forma e per tutte le età. Alle 16 la sala del San Leone accoglie la nuova mostra “Fusionismo. Arte dei due mondi”, personale “a due” di Sigifredo Camacho e Angel Aguilar che unisce pittura e scultura. Alle 16,30 al Chiostro di Sant’Agostino con “Maschere ad Arte”, visita guidata a misura di famiglia alla mostra “Africa Tunes” con laboratorio per realizzare la maschera: consigliato per i bambini da 5 anni, ingresso gratuito su prenotazione allo 0584 795500. Alle 17, in sala delle Grasce, taglio del nastro per “Driftwood Art – La seconda vita dei legni alla deriva”, esposizione di Rossella Pennini che porta in mostra sculture realizzate con i “materiali di scarto” dei fiumi e del mare. Alle 18 nuova “tappa” della rassegna “Le Quattro Stagioni a Pietrasanta”, il festival musicale ideato e diretto dal maestro Igor Raykhelson: la sala dell’Annunziata ospita il chitarrista Aniello Desiderio (foto) accompagnato dall’Eka Quartet. Desiderio, docente al conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, vanta esibizioni da solista nelle più prestigiose sale concerto come la Carnegie Hall di New York, la Tchaikovsky Concert Hall di Mosca e il Palau de La Musica di Barcellona.