Piscina, slitta la riapertura: va deserto il bando di affidamento

E’ andato deserto il bando per l’affidamento della piscina comunale di Querceta per i prossimi 5 anni. Un esito paradossale dal momento che l’avviso era rivolto alle dieci società che già a giugno avevano presentato una manifestazione di interesse. A questo punto slittano i tempi di riapertura dell’impianto. "Evidentemente – dice il delegato allo sport Giacomo Tarchi – ci sfugge qualcosa del piano economico, anche se era lo stesso che fu allegato in occasione della ricerca di manifestazioni di interesse. Ho quindi contattato il Coni di Lucca per avere contatti di professionisti che realizzato piani economici per piscine visto che ci siamo limitati a utilizzare quello del precedente gestore. Inoltre venerdì incontrerò le società che erano interessate per capire cosa le ha bloccate e perchè non l’hanno segnalato. Ovviamente rivedremo il bando e stavolta lo faremo aperto. Difficile dire quando potremo riaprire l’impianto anche se ce lo impone il forte investimento per sistemarlo: nell’ultimo consiglio abbiamo approvato altri 40 mila euro per chiudere i lavori"