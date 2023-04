Piscina: dieci società interessate La riapertura prevista a settembre

Sono una decina le società interessate alla gestione della piscina comunale di via Emilia e che quindi parteciperanno al bando per l’affidamento quinquennale (dal 1° settembre 2023 al 28 febbraio 2029). Hanno sede in Toscana, Umbria, Piemonte, Campania, Liguria. Intanto l’amministrazione, rientrata in possesso dell’impianto, prosegue negli interventi necessari per affidare la struttura chiavi in mano: in fase di completamento i lavori alla parte impiantistica, l’installazione di un nuovo sistema di filtraggio, delle pompe e la sistemazione interna delle vasche. A ruota partiranno altri lavori per la manutenzione ordinaria, oltre alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Di pari passo procederà il lavoro degli uffici comunali con la messa a punto e pubblicazione del bando per l’affidamento della gestione, al quale potranno partecipare le società che hanno già manifestato l’interesse ma anche altre che saranno richiamate dall’attrattiva di un impianto peraltro destinato a un ampliamento e potenziamento. Il nuovo affidatario dovrà garantire la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza sugli impianti e sulle relative attrezzature, la manutenzione ordinaria, l’assistenza agli utenti e ogni attività per diffondere la pratica del nuoto, oltre all’impegno a impiegare il personale già precedentemente al servizio della struttura e il divieto di cedere o subappaltare la gestione. "L’esito delle manifestazioni di interesse è soddisfacente - commentano il sindaco Lorenzo Alessandrini e Giacomo Tarchi, consigliere delegato allo sport – adesso si tratta di procedere con la pubblicazione del bando in tempi tali da consentire la riapertura della piscina dopo l’estate, per concretizzazione la collaborazione con il comune di Forte dei Marmi che potrà portare a un ampliamento della piscina e quindi a una migliore fruibilità da parte dei cittadini dei due Comuni".