Piscina comunale, via alla gara. Si cerca un nuovo gestore. Non è previsto canone annuale

Sta per essere indetta la procedura di affidamento della piscina comunale: una gara che sarà aperta e senza previsione di canone annuale. L’impianto si avvicina quindi alla riapertura dopo un anno e mezzo di stop, il contenzioso con la società che ne aveva la gestione e un primo bando di affidamento andato deserto. "La mancata partecipazione a quel bando ha reso necessario un approfondimento per indagarne i motivi – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – ed è emerso che la carenza di quella gara era di tipo economico tanto che per molti soggetti non risultava profittevole avanzare un’offerta". Da qui la riformulazione della gara attraverso una cosiddetta procedura aperta che consentirà a tutti gli operatori economici interessati di presentare un’offerta, tenendo conto che il piano economico finanziario del contratto ammonta a 1.659.500 euro. Altra significativa novità è la scelta di azzerare il canone della concessione annuale, elemento che sarà determinante per rendere la gara maggiormente attrattiva (la procedura) è comunque al rialzo, e quindi, per vincere, un’offerta di canone potrebbe comunque arrivare. Va anche ricordato che la piscina, negli ultimi mesi, è stata oggetto di impegnativi interventi di manutenzione straordinaria, per un importo di circa 200mila euro, 60mila solo per l’installazione di un impianto fotovoltaico, rendendola così a norma, sicura e rinnovata. "Abbiamo fatto le corse - conclude il sindaco - e sul fronte occupazionale, chiederemo ai nuovi gestori la possibilità di riassorbire il personale che era impiegato al momento della chiusura".

Francesca Navari