Piscina comunale. Scade il 15 marzo la gara per la gestione

C’è tempo fino al 15 marzo per presentare domanda di gestione della piscina comunale chiusa da quasi due anni. La gara è a procedura aperta per consentire a tutti gli operatori economici interessati di fare un’offerta, tenendo conto che il piano economico del contratto ammonta a 1.659.500 euro. Altra significativa novità è la scelta di azzerare il canone della concessione annuale. La situazione generale del mercato e dei prezzi dei consumi è ormai tale che i gestori non riescono più a farsene carico come un tempo. La gara è comunque al rialzo, e quindi, per vincere, un’offerta di canone potrebbe comunque arrivare. Va anche ricordato che la piscina, negli ultimi mesi, è stata oggetto di impegnativi interventi di manutenzione straordinaria, per un importo di circa 200 mila euro, 60 mila solo per l’installazione di un impianto fotovoltaico, rendendola così a norma, sicura e rinnovata. Per info: https://start.toscana.it/homepage/