Piscina, bando per la gestione Riaprirà entro fine novembre "Tante le società interessate"

Entro fine novembre la piscinacomunale sarà finalmente riaperta. L’amministrazione comunale ha infatti deliberato il via al bando – che sarà pubblicato a breve – e che attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, consentirà la riattivazione dell’impianto per i prossimi 5 anni attraverso l’affidamento con offerta “a rialzo”. Il nuovo affidatario dovrà garantire la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza sugli impianti e sulle relative attrezzature, la manutenzione ordinaria, l’assistenza agli utenti e ogni attività per diffondere la pratica del nuoto, una gestione ottimale della struttura e la pulizia dell’impianto. Tra le clausole previste, anche l’impegno a impiegare il personale già precedentemente al servizio della struttura e il divieto di cedere o subappaltare la gestione, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. L’affidatario, da parte sua, avrà diritto a tutti i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso e utilizzo della struttura, agli introiti derivanti dall’organizzazione di corsi, servizi e manifestazioni varie. Pare all’epilogo dunque l’impegnativa opera di rimessa in sesto della piscina da parte dell’amministrazione comunale che andrà in contenzioso con la precedente affidataria Blu Water visto che il tentativo di mediazione è andato a vuoto e si aprirà l’iter per la causa civile. "Abbiamo speso più di 100mila euro per sistemare l’impianto – dice il delegato allo sport Giacomo Tarchi – di cui 60mila solo per l’impianto fotovoltaico. E’ stata dura perchè durante i lavori emergeva sempre una problematica ulteriore. Siamo fiduciosi di affidare la piscina perchè a giugno dieci società di sono presentate alla manifestazione di interesse".

Francesca Navari