Piove su via Coppino. Al Carnevaldarsena non bastano scongiuri e riti propiziatori

Un’altra giornata col nasu all’insù. Cabale, scongiuri e riti pagani non hanno sortito effetto e la perturbazione è arrivata a gonfiare il cielo sopra via Coppino. Ieri, il tempo ha retto fino all’ora di pranzo, poi è arrivata l’acqua a tenere il Carnevaldarsena col fiato sospeso per tutto il pomeriggio. Oggi, stando alle previsioni, la situazione dovrebbe essere analoga, ma con la pioggia in discreto anticipo: la mattinata, stando ai principali operatori meteo, e soprattutto al ’vate’ Fabio Longaron, dovrebbe essere particolarmente bagnata. Ma nel pomeriggio le piogge dovrebbero attenuarsi, lasciando un discreto margine di manovra al lungo sabato della Darsena.

Il Rione apre i battenti alle 11 con "La prova del Polpo", il talent show di cucina con lo chef Cristiano Tomei. Ai fornelli, a cimentarsi con l’ingrediente principe delle cucine darsenotte, ci sarà il gotha della Canzonetta al gran completo.

Quella di oggi è la giornata dedicata ai più piccoli. Vent’anni di ’Carnevale in miniatura’ e bem venticinque di Carnevalpolpettino, da quella prima corsa coi sacchi del 2000. Con una novità sperimentale: la tipica festa del sabato pomeriggio dedicata ai bambini si sposta da via Paolo Savi a via Coppino, nel segmento di strada che va da via Trieste a via Trento. Una sorta di ritorno all’antico, dal momento che era già accaduto in passato che via Coppino ospitasse il Carnevale dei più piccoli. Alle 14,30, la strada chiuderà al traffico e avrà inizio l’allegria. giochi, merenda e musica. Cinque grandi giochi sono già stati preparati per i piccini: la ruota della fortuna, i maxi dadoni, il grande gonfiabile intitolato ’Spara al pallone’, il burlabasket (che ha già avuto successo alla Cittadella del Carnevale) e il gioco dei cerchietti. E i dolci del Carnevaldarsena potranno essere acquistati agli stand delle cucine. Il tutto accompagnato dalla magia dei carri in miniatura, che nel pomeriggio si faranno ammirare.

Inoltre, continueranno a girare tra le maschere più originali i fotografi del Rione per il concorso "Beppe Bugia", dedicato a chi ha la dote dell’inventiva. Il contest premia le idee, anche "povere", purché spiritose, nello spirito dell’indimenticabile Beppe Bugia, grande animatore carnevalesco. A immortalare le maschere migliori sarà (ancora oggi e domani) Maximilian Moschetti, mago dell’obiettivo che avrà il compito di immortalare le maschere nell’atmosfera magica del Rione. Nel frattempo, tutti possono partecipare al premio "Riccardo Pierotti" postando una propria foto su Instagram con l’hashtag #premiopierotti2024. Entrambi i concorsi saranno premiati lunedì sera.

Dopo il pomeriggio dedicato ai bambini, alle 19 riaprono le ambitissime cucine della Trabaccolar Cooking per la serata più partecipata della cinque giorni del Baccanale. E i piccoli tornano protagonisti dalle 20, con l’animazione nello spazio della Pesa Pubblica a cura dell’associazione balneari della Marina di Levante. A seguire, la "lunga notte" del Carnevaldarsena, con quattro punti musica attivi fino all’una.

Daniele Mannocchi