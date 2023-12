Pinocchio tra arte, show e beneficenza

Pronto il programma di "Pinocchio in Versilia, tra fiaba, arte e solidarietà -140°anniversario", l’iniziativa promossa da La Seravezziana Caffè in collaborazione con l’associazione culturale Versiglia in bocca patrocinata da Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Parco Policentrico Collodi Pinocchio, Comune di Seravezza, FondazioneTerreMedicee, Osd FrancescoTicci, Azienda Usl Toscana_nordovest Ospedale Versilia per celebrare la pubblicazione del libro di Collodi del 1883. Il 22 dicembre alle 18,30 alla Seravezziana Caffè inaugurazione di "Le avventure di Pinocchio", la mostra collettiva di artisti che si sono ispirati al burattino: dodici opere che nel 2024, saranno donate e collocate all’interno del reparto pediatrico Ospedale Versilia. Il 27 dicembre alle 21 alle Scuderie Granducali Versiglia in bocca presenta lo spettacolo teatrale "Pinocchio a modo mio" con la regia Lora Santini e Antonio Meccheri, atto unico, liberamente tratto dal romanzo fantastico “Le avventure di Pinocchio”. Il ricavato dei biglietti sarà devoluto al reparto pediatrico dell’Ospedale Versilia. Uno spettacolo per tutti e insaporito dalla nota ironia della compagnia dialettale. Già aperta la prevendita biglietti: La Seravezziana Caffè, all’Ottica Appolloni in piazza Matteotti 168 Querceta, alla Bottega di Maria in via Olmi 47 Forte dei Marmi. Info 335 7892895 338 4009216.

"Perché in realtà Pinocchio, non è solo una fiaba – sottolineano gli organizzatori – appresenta il viaggio che ogni singolo individuo compie per conquistare la sua umanità. Il percorso di un individuo, che burattino degli eventi e del destino, deve affrontare per raggiungere la sua dignità di uomo".