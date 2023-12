Pinocchio tra arte e solidarietà. Mostra e show per la pediatria

Pinocchio compie 140 anni e Seravezza declina il celebre burattino in una serie di iniziative artistiche per sostenere il reparto di pediatria dell’Ospedale. “Pinocchio in Versilia, tra fiaba, arte e solidarietà” è il progetto promosso da La Seravezziana Caffè con l’Associazione “La Versiglia in bocca”, patrocinato da Comune, Fondazione Terre Medicee, Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Parco Policentrico Collodi Pinocchio, Osd Francesco Ticci, Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Da sempre il Caffè gestito da Paola Poli a Seravezza, ospita al suo interno diverse opere artistiche, appuntamenti culturali e un piccolo spazio dedicato all’intramontabile personaggio di Pinocchio. "Non avrei mai immaginato che la mia passione per Pinocchio potesse portare a realizzare un progetto artistico-solidale – spiega Poli – quando Sonia Giorgi e Matteo Castagnini mi hanno proposto di sviluppare il progetto, ne sono stata entusiasta". Due le iniziative in programma: oggi alle 18.30 saranno inaugurate in anteprima al Caffè la Seravezziana dodici tavole su Pinoccchio, degli artisti Roberto Fiasella, Fabiana Toffano, Alessio Palmieri, Carmine Garofalo, Niccòla Giannoni “Pivino”, Mirko Babboni, Claudio Tomei, Laura Catalano, Brunetta Puccinelli, Roberto Giansanti con Annalisa Atlante, Piero Crivellari e Silvia Iannotta. Le stesse tavole, nel 2024, avranno come destinazione il reparto pediatrico dell’Ospedale Versilia. Altra iniziativa è in programma mercoledì alle 21 alle Scuderie Granducali quando la Compagnia teatrale “Versiglia in bocca”, guidata dalla presidente Lora Anita Santini, porterà in scena Pinocchio a modo mio”. "Questa iniziativa - sottolinea Davide Monaco direttore delle Terre Medicee - non fa che confermare una creatività che va ad arricchire l’offerta culturale del nostro territorio". Per info sui biglietti: 335.7892895