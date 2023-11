Pino monumentale sta morendo. Avviata una sottoscrizione

La sezione viareggina di Italia Nostra e la parrocchia di S. Andrea hanno lanciato una raccolta di fondi per salvare un pino monumentale, l’albero che svetta accanto alla chiesa di S. Andrea, lungo la via omonima. Il pino ha bisogno di cure e deve essere tutelato; esiste un progetto tecnico per il contenimento delle radici e la messa in sicurezza dell’albero, curato dall’agronomo Gian Pietro Cantiani, ma servono 8.500 euro. Perciò Italia Nostra invita a convogliare le offerte sul conto corrente intestato alla Parrocchia di S. Andrea Apostolo (Iban IT73F0324224800CC1574021123). L’iniziativa è dell’avvocato John Gattai, socio storico della locale sezione di Italia nostra: "I pini di Viareggio – spiega Gattai – stanno scomparendo a uno a uno. Il pino della chiesa di S. Andrea, che sta costituendo impaccio alla circolazione stradale con le sue radici, è un vero monumento naturale per la sua rara imponenza e bellezza".