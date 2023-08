"Pink Floyd History" al Mediceo Serata omaggio al mitico gruppo

Stasera alle 21.30 a Palazzo Mediceo arriva Pink Floyd History The Dark Side Orchestra. Sono trascorsi 50 anni da quando The Dark Side of the Moon ha ridefinito il concetto di concept album infrangendo ogni record e rimanendo nelle classifiche più di ogni altro mai inciso, vendendo oltre 50 milioni di copie.

Pink Floyd History è un progetto nato nel 2001, da allora il successo è stato irrefrenabile, lo spettacolo ha ottenuto sold out in Europa e rivoluzionato il panorama degli spettacoli omaggio uno show curato nei particolari con scenografie coinvolgenti, emozionanti giochi di luci e videoproiezioni realizzate a hoc.

"Per il concerto a Seravezza la band è accompagnta da un’orchestra di 30 musicisti e da un coro di circa 50 voci. Sono stati uniti due cori per rendere la musica dei Pink Floyd a più grandiosa: il Coro San Martino del Duomo di Pietrasanta e “I cantori di Burlamacco”, diretti da Susanna Altemura, e la Corale Lirica Versiliese, diretta da Elisabetta Guidugli", dice il regista Emiliano Galigani.