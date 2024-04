Pineta di Levante. Allevamento curativo e ippico per cavalli

Andrà in giunta comunale oggi la proposta per far diventare la Scuderia Sabrata nella pineta di Levante alla Lecciona un allevamento curativo e ippico per cavalli. L’immobile di proprietà comunale sarà concesso, per la durata di 6 anni, all’impresa agricola “Allevamento Versilia di Dazzi Augusto“, per lo sviluppo, appunto, di un allevamento ippico. L’attività ha lo scopo di promuovere e rafforzare il contesto ambientale con forme di collaborazione per la sorveglianza della pineta, per contrastare il degrado e garantire più sicurezza ai fruitori, diffondere la cultura equestre non solo come attività sportiva e ippica, ma anche lavorativa. Lo scopo sarà, infatti, anche quello di portare a conoscenza delle attività esistenti inerenti il mondo dei cavalli, dell’equitazione e dell’ippica.