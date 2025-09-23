Pilomat nell’area pedonale. Dissuasori collaudati. Il centro sarà più vivibile

FORTE DEI MARMIL’obiettivo è attivare i 10 pilomat, già sistemati (e collaudati) a delimitare il centro del paese, entro fine anno. Il Comune ha dato l’ok alla relazione sul conto finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori, ma a dettare i tempi sarà la rinegoziazione del contratto di servizio con la Multiservizi in scadenza il 5 ottobre. Infatti l’amministrazione comunale nel rinnovare la gestione alla partecipata, dovrà inserire anche la parte relativa ai dissuasori, in particolare alla permessistica e al rilascio delle autorizzazioni che sarà in capo alla Multiservizi, cui spetterà anche la manutenzione dei pilomat che sono stati collocati in vari punti di ingresso della zona pedonale e precisamente in via IV Novembre angolo via Matteotti, via Carducci angolo via Vittorio Veneto, via Montauti angolo via Vittorio Veneto, via Carducci angolo via Spinetti, piazza Garibaldi angolo via Montauti, via Matteotti angolo via Risorgimento, via Roma angolo via Risorgimento, via Stagi angolo via Risorgimento e via Stagio Stagi angolo via Duca D’Aosta.

"Tutto è legato alla partita del complesso rinnovo della convenzione con la Multiservizi – conferma il comandante della polizia municipale Andrea D’Uva – a cui sarà demandata non solo la parte della permessistica, agevolando così l’utenza senza gravare sugli uffici, ma anche la consegna dei dispositivi di accesso e la gestione delle autorizzazioni con eventuale rilascio del telecomando per chi non utilizzerà la App gratuita che rappresenterà lo strumento prioritario di ingresso mentre il telecomando avrà un piccolo costo ad eccezione di soggetti istituzionali come polizia e carabinieri, società di raccolta rifiuti e tecnici del gestore idrico o dell’elettricità. Fermo restando che in caso di mezzo con sirene accese i sensori assicureranno l’immediato abbassamento del pilomat".

C’è quindi ancora da attendere per vedere l’avvio del progetto tanto caldeggiato dall’amministrazione comunale e, per la verità, annunciato prima dell’estate: i pilomat e la relativa cartellonistica sono già sistemati da tempo (con un investimento di 185mila euro) e probabilmente nel 2026 sarà possibile concretizzare la strategia che punta alla mobilità sostenibile e a arginare il fenomeno del passaggio dei troppi furgoni a tutte le ore all’interno dell’area pedonale.